

忙碌了一整年，聖誕新年，又是香港人出外旅遊的旺季。但消委會發現，無論網上訂機票、酒店，以至外地租車自駕遊，經常出現不少消費爭議。不想旅行換來一肚氣，甚至招致金錢上的損失，立即看消委會為您準備的《聖誕新年旅遊特集》，讓你這個假期，玩得開心又盡興！

機票:

提防超賣機票

消委會強調，儘管目前本港沒有規管航空公司超賣機票的法規，但不論是直接與航空公司或經旅行社訂購，業界都有責任清楚交代機位有可能出現超賣的情況和相關賠償金額以及其他彌補措施的準則，增加相關安排的透明度。

盡早辦理登機手續

消費者應盡早在網上或到機場辦理登機手續。如遇超賣情況，消費者應先與航空公司商討解決方案才接受航班調動安排。

詳閱保險條款

在旅遊前預先購買旅遊保險，但要留意保險的條款，部分計劃未必包括因航空公司超賣機票而引起的行程延誤及損失。如消費者起飛或目的地為歐盟成員國，會受到《歐盟EC261/2004條例》保障，航班延誤超過一定的時間可獲賠償，賠償額按飛行距離計算。

旅行社的代售產品或服務

www.tar.gov.hk 或旅遊業議會網站 www.tichk.org 查核營運商是否屬持牌旅行社。消費者須注意，如購買的旅遊產品不包括住宿，例如當地一天遊，是不受「旅遊業賠償基金」及「旅行團意外緊急援助基金計劃」的保障。

酒店:

「先訂後付」vs「即時付款」

網上訂酒店，須衡量「先訂後付」之利弊：其優點是富有彈性，毋須先付訂金，一旦行程有變，消費者可按訂房條款隨時取消或更改訂單，免除遭沒收款項的風險。可是，消費者必須明白「先訂後付」訂單所列的是估算房價，實際房價很可能受匯率及信用卡手續費的變動影響而提高；相反，「即時付款」則可確保所付費用為訂單列明的房價，但消費者必須先暸解付款後取消或更改訂單的條款。另外，有些訂房網站可選擇直接於當地酒店付款，消費者選擇此付款方式時，亦需要將匯率變動及海外簽帳手續費納入考慮因素。

確保輸入正確資料

消費者使用訂房網站時，首先要輸入心儀酒店的名稱或地點、入住日期及入住人數等資料，消費者有責任輸入正確資料，以備訂房網根據該些資料展示可供選擇的酒店類別及價格。消委會不時接獲有關消費者被徵收額外入住人數差價的投訴，尤其是涉及日式温泉渡假村的個案，消費者在確認訂房及支付費用前，應再三確保資料無誤，日後若有變動，應盡早通知酒店，避免入住時引起爭議。

留意顯示房價之貨幣種類

訂房網站一般可讓消費者按喜好自行設定顯示房價的方式，包括貨幣種類、是否包含稅收或其他附加費等等，消費者應按自身需要預先設定有關選項才搜尋酒店，以免因誤選其他貨幣顯示價格而衍生不必要的爭議。此外，某些訂房網站可能由海外公司經營，房價最終以當地貨幣收取，因而被本港信用卡公司視為海外簽帳，當中亦會牽涉匯率及手續費問題。

比較酒店官方網站及訂房網資料

訂房網站所提供的酒店資料及用戶評價不可盡信，消費者應透過官方網站暸解心儀酒店的具體資料，例如酒店的正確位置、房間規格及房價。對於一些不設官方網站的酒店，或未能提供明確位置圖的住宿地點，消費者要格外謹慎，如有需要可透過較可靠的機構例如當地旅遊局，事先暸解住宿地點及詳細資料，包括是否持有合法牌照，衡量其安全性，才作出決定。

租車:

外地租車3大爭議:

車輛損壞賠償現爭議

曾有消費者回港後發現當地租車公司，從他的信用卡扣取了2,000歐元，經瞭解後，公司指跑車有損壞，經過專業檢查及考慮到車輛安全性，必須更換輪軚及輪圈，並出示維修單據作證。投訴人向該公司反映收費極不合理，堅稱弄花的地方甚為輕微，認為絕對沒有更換全新輪軚及輪圈的必要，他亦非常不滿意該公司事前沒有報價及獲他授權，便單方面決定維修項目；經消委會一輪調停，該公司最後建議為着保持客戶關係，退回235歐元作和解，此建議為投訴人所接納。

駕駛者被拒取車

有投訴人與朋友計劃於法國自駕遊，出發前三星期透過網站租用私家車，因她的信用卡發生問題，只好先由朋友支付款項。投訴人填寫資料時，於駕駛者一欄輸入自己的名字及國際駕駛執照資料，而付款者一欄則輸入朋友的名字及其信用卡號碼；但於當地櫃枱登記時，投訴人出示確認信及駕駛執照，職員卻拒絕讓她取車，理由是主駕駛者並非信用卡持卡人。礙於同行朋友沒有車牌，事主只好要求先退款再找折衷辦法，惜租車公司並非直接收款方，指示她自行與網站交涉，事主最後只能取部分退款。

未能按要求提供英語版導航

有消費者出發往首爾前兩星期，透過韓國的租車公司的官方網站預訂車輛，登記成為該網站會員後，便輸入駕駛執照及信用卡等資料，隨即按指示選擇預約時段、取車地點及車輛型號，因他不諳韓語，故此填寫資料時特別註明要租用備有英語版導航裝置的車輛。然而租車公司於預約取車日前一天，突然通知事主，所有英語版導航已租出，只可提供韓語版，事主唯有取消預訂，另覓租車公司，惜時值韓國假期，不少租車網的車輛經已租出。事主抵達首爾後，花了不少時間才覓得合適車輛，還要支付較昂貴的租車費，使他大失預算。



外地租車4大注意事項