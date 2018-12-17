多功能電熱盤安全表現欠佳 煮食效能參差消費者須慎選

近年流行的小巧電熱盤，可配合不同用途的烤盤或深鍋烹調食物，加上外型討好及備有多款顏色，在港推出時一度引起搶購潮。消費者委員會測試了市面9款多功能電熱盤，發現沒有樣本能全部通過測試的8個安全項目，所有樣本的溫升都超出標準，8款的絕緣距離不足，其中2款量得的洩漏電流過高，增加跳掣和觸電的風險；效能測試亦顯示各樣本在預熱及熱力均勻度表現參差。消費者選購前應留意產品的安全及效能，使用時須按說明書的指示，小心應用。

消費者須留意，儘管電熱盤外型亮麗，但整體測試表現卻一般。總評以5分最高，樣本中除1款售價最高，近$1,000的樣本，取得4分的較佳成績外，另有2款價格約$600和$700的樣本，在安全程度測試表現欠佳，總評只有2分。其餘6款樣本，總評亦只取得3分。

是次測試的9款多功能電熱盤售價由$599至$998。除1款樣本的額定功率為650瓦特外，其餘樣本則為1,200至1,300瓦特。所有樣本均配送2至4個烤盤，部分樣本提供其他烤盤或配件供用戶額外選購。測試內容分為效能和安全性兩部份。安全測試參考最新版本的國際標準IEC60335-1、IEC60335-2-9及/或IEC60335-2-15，項目包括絕緣及非正常操作、防觸電保護、溫升、輸入功率及標示說明等，結果表現未如理想，沒有樣本能完全通過所有安全測試項目。

在溫升測試中，所有樣本均有部分位置（例如鍋蓋的手柄、電源插座的插腳、開關掣及/或內部電線等）的溫升超過標準上限。測試中有2款樣本量得的最高表面溫度升幅，分別為87.5K及71.7K，惟樣本欠缺高溫警告標誌，故未能符合標準要求。

有2款樣本在1.15倍的額定輸入功率下操作時，帶電部分與接地的金屬內殼之間量得的洩漏電流分別為5.55mA及7.97mA，遠超標準上限的0.75mA，增加使用時跳掣及觸電的風險。上述超標較高的樣本，在1.24倍額定輸入功率的非正常操作下，更因電流過大而導致漏電斷路器跳掣，未能完成部分測試項目。

測試亦發現7款樣本未達標準所規定的防觸電保護要求，當中5款樣本採用磁性電源插頭，當傾斜接駁插頭時，接地連接並非最早完成，有機會觸及插座的帶電部分，消委會促請廠商改善防觸電保護不足及接地裝置設計的問題。

效能測試項目包括燒烤表現、熱力均勻度及預熱表現，其中各樣本的預熱後溫度頗參差。結果發現，各樣本的平均最高溫度由117℃至194℃不等，相差77℃，樣本於不同位置量得的最高溫度差異則由35.4℃至61.1℃，其中2款樣本的最高溫度差異均超過60℃，反映其溫度分布較不均勻。

至於熱力均勻度，測試人員以食物成品的表面色澤及均勻度作熱力均勻度的評估。因各樣本以自動間斷開啟恆溫器來調節溫度，烤盤較接近發熱線的位置熱力較高，所以影響了食物的最終烤或煎的效果，測試結果顯示各樣本表現一般。

燒烤測試方面，試驗人員發現1款樣本的漢堡扒色澤較為不均勻，而2款樣本的漢堡扒之間的中心溫度差異超過10℃，表現遜色。

消費者使用多功能電熱盤時，應注意以下的使用方法﹕

- 詳細閱讀說明書並按說明書的指示進行預熱，部分型號加熱時不建議使用鍋蓋；

- 煮食時，機身表面頗熱，應避免觸摸，更切勿讓小孩單獨使用或觸碰，以免燙傷。由於金屬鍋蓋的表面溫度很高，應以乾布或隔熱手套小心提起鍋蓋。部分型號的說明書建議用戶使用特定烤盤（例如深鍋）時才使用鍋蓋；

- 烹調美食時，避免使用金屬製的器具，建議使用木製或矽膠製產品，亦不應使用鋼絲刷清潔烤盤，以免刮花烤盤的防黏塗層；

- 用戶若需把多個烤盤及鍋蓋疊起收藏時，可用軟布分隔各烤盤及鍋蓋，以免刮花烤盤的防黏塗層。

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