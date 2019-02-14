調製茶類飲品暗藏高糖危機 5款糖分超出每日攝取上限

近年新興調製茶類飲品，售賣這類飲品的店舖經常門庭若市。消費者委員會與食物安全中心測試及檢視市面過百款茶類飲品的糖含量，以及部分樣本的能量值，其中78款原味樣本中，有5款的每杯糖含量超出世界衞生組織（世衞）每日游離糖攝入量建議的上限，最高1款更超出上限4成。而珍珠奶茶內的珍珠，每分的糖含量最高達11克，單是1分珍珠，糖分便已達每日游離糖攝入限量逾2成。能量值方面，最高的1款樣本每杯達600千卡，以一日三餐計，等同成人每一餐所需攝取能量的9成。

是次測試包括8種非預先包裝調製茶類飲品共127款樣本，當中78款為原味（即店舖預設的調製配方）樣本、39款不加糖（即要求調製過程中走糖）樣本，以及10款不加糖的珍珠奶茶中的珍珠樣本，並檢視3種共11款預先包裝茶類飲品的營養標籤資料。

糖含量差異大相差近7倍

測試發現，78款非預先包裝的原味樣本中，糖含量差異頗大，由每100克含1.4克至11克不等，相差近7倍，當中以百香果紅茶的平均糖含量最高，每100克含7.1克糖；而平均糖含量最低的是芝士奶蓋/奶蓋綠茶，每100克只含3.5克糖。

世衞強烈建議，每日從膳食中攝取2,000千卡能量的成人每日應攝取少於50克的游離糖，以減少患肥胖症，或高血壓、心臟病和糖尿病等慢性疾病的風險，並建議進一步將攝入量減至少於25克，以降低蛀牙的機會。

在78款非預先包裝的原味樣本中，有5款的糖含量（以每杯計算，並假設樣本含有的所有糖均為游離糖）均達50克或以上，即飲一杯已超出全日游離糖攝入量的上限。當中1款抹茶拿鐵（72克），是今次研究中每杯糖含量最高的樣本，喝一杯相等於攝入14粒方糖（每粒方糖約5克糖）；另外4款，包括：百香果紅茶（55克）、芒果綠茶（51克）、蜂蜜綠茶（51克）及茉莉綠茶（50克）；此外，48款樣本含25克糖或以上（50克糖以下），飲一杯已等於或超過每日游離糖攝取上限的一半，測試的飲品當中以百香果紅茶的平均糖含量是最高的，9款樣本中，除1款糖分超出50克每日游離糖攝取上限外，其餘8款亦達25克或以上。

11款屬「含高糖分飲品」

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100克／毫升飲品如不超過5克糖及0.5克糖，可分別稱為「低糖」及「無糖」，而根據衞生署發出的「學生小食營養指引」，每100毫升飲品若含多於7.5克糖，便屬「含高糖分飲品」。是次檢測發現10款原味樣本，每100克含7.6克至11克糖，被視為「含高糖分飲品」；另有34款屬「低糖」。

消費者須留意每杯飲品的分量，如果分量較大，即使飲品屬「低糖」，其總含糖量亦有機會較不屬「低糖」而分量較少的飲品為高。是次測試的78款原味樣本，飲品分量最少的只有350克，較最多的700克少一半，以2款蜂蜜綠茶樣本為例，1款600克的「低糖」樣本，每100克含4.8克糖（即一杯29克糖），而另1款410克的樣本，每100克含5.5克糖（即一杯22克糖），所以喝一杯「低糖」但分量大的飲品，所攝取的糖分可以比喝一杯「非低糖」但分量較少的飲品為高。

有消費者可能會於下單時，要求店舖去糖或走甜，以避免攝入過多糖分，但測試顯示所謂不加糖的樣本，糖分不一定較少。可能由於這類飲品屬人手調製，每杯所添加糖的分量未必每次相同，測試反映業界的質量管理未臻完善，消委會呼籲商戶應確保飲品具有穩定的品質。

一般來說，不加糖樣本的糖含量均較原味樣本少，其中，茉莉綠茶每100克的平均糖含量更可減99%，不過，加入濃縮果汁、蜜糖或果汁糖漿的樣本，例如百香果紅茶、蜂蜜綠茶等，由於必需使用的原材料本身已含糖，所以即使要求不加糖，亦只能減少用來調節飲品甜度的糖或減少該原材料的分量，糖含量減幅有限，以百香果紅茶為例，不加糖樣本每100克平均減少17%糖，每杯所含的糖分仍達每日游離糖攝取上限的6成。

珍珠糖含量不容忽視

另外，珍珠奶茶內的珍珠，亦是糖分和能量的重要來源，從10款珍珠奶茶不加糖樣本抽出的珍珠作測試，發現每分珍珠的糖含量由1.1克至11克不等，差距達9倍，最高的樣本等同每日游離糖攝取上限的22%，證明業界在採購或烹調材料時有空間改善；另外，珍珠的能量值亦不容忽視。以是次研究的珍珠為例，一杯「原味」珍珠奶茶平均的能量值為400千卡，當中170千卡，即超過4成能量來自珍珠。故此，喜歡喝珍珠奶茶的消費者，須留意進食珍珠的分量，以免攝入過多糖分及能量。

測示結果顯示，8類茶類飲品樣本中，以珍珠奶茶的平均能量值最高，每100克含78千卡，其次為芋香奶茶、芝士奶蓋／奶蓋綠茶和抹茶拿鐵，分別有74千卡、57千卡和56千卡。78款原味樣本每杯的能量值，由最低87千卡至最高600千卡。其中能量值最高為1款芋香奶茶的樣本，以每日攝取2,000千卡能量計，佔每日所需能量的3成。若以一日三餐計，則飲用一杯，等同於一餐所需攝取能量的9成。

此外，是次亦檢視3種合共11款預先包裝茶類飲品樣本的營養標籤，發現抹茶拿鐵每100克的平均糖含量和能量值最高，當中1款抹茶拿鐵每100克的糖含量達10.3克，飲用1包已超過游離糖攝入限量的4成，其能量值亦達每100克含101千卡，糖含量及能量值是11款樣本之最。

糖含量和能量值最低的則是茉莉綠茶，分別有3款樣本屬「無糖」飲品。檢視結果反映同類飲品的糖含量和能量值各有差異，消費者於購買預先包裝飲品時，應細閱營養標籤和留意飲用分量。

給消費者的建議：

選擇糖含量較少的飲品，並應盡量選擇「不加糖」或「少糖」配方；

應留意飲品的分量，選擇分量較少的飲品或與人分享；

小心選擇添加的配料，應留意配料會否增加飲品的糖含量和能量值；

購買預先包裝飲品時，可參考營養標籤上的糖含量及能量值。

給飲食業界的建議：

業界應檢視飲品的預設調製配方，並選用較低糖／脂肪含量的配料，例如採用不含糖分的綠茶粉，讓消費者可選擇糖的分量，或選擇用脫脂牛奶代替奶精；

做好質量管理，確保產品有穩定的質素，制定標準程序製作飲品，及使用標準量匙添加所需分量的糖或其他含糖原材料等；

業界除提供中杯或大杯的飲品外，亦應提供分量較少，例如250毫升的飲品，讓消費者有更多選擇；

在菜單、價目表及其他印刷品上展示所供應飲品的營養成分資料（尤其是能量／卡路里和糖），讓消費者作出知情的選擇。

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