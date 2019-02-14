交友配對公司條款欠透明度 慎防服務成效及收費惹爭議

近年打着「紅娘牽線」的美麗旗號，為顧客尋找「另一半」的交友配對服務愈來愈多，但消費者委員會去年共錄得64宗相關投訴，比前年上升逾5成半，主要涉及交友配對服務的質素與消費者預期存在落差，認為物非所值，甚至未能安排雙方會面。

消費者須注意，交友配對服務一般採取會員制度，付費愈多，會籍愈高級，其選擇及最終獲配對的機會也愈大。入會後，不少商戶會游說消費者購買額外服務，如專業攝影、形像改造或改善溝通技巧等課程，聲稱有助提升配對機會；消委會指儘管消費者急於告別單身，但亦切勿倉卒選購服務，應先瞭解服務的範圍和承諾、不同會籍之間的分別、收費和價錢差異，更應衡量自己的需要和客觀評估成效。

消委會敦促商號清晰披露各種會員制度的運作模式、服務條款，以及限制等重要資料，任何遺漏、失實或含糊的陳述都有機會觸犯《商品說明條例》。

個案一：游說購買額外服務 增加約見機會

投訴人於A公司的網站留下聯絡資料希望了解交友配對服務。A公司職員先出示多名高級男會員的相片，藉以推銷年費約$20,000的高級會籍，更承諾每星期可約見高級男會員數次，即時參加更另外贈送半年會籍。投訴人接受該服務並即時付款。

入會後，A公司陸續向投訴人提供多名男會員資料，投訴人每次亦回覆接受約見，卻從未成功促成會面。投訴人覺得失望並向A公司表達不滿。職員指投訴人的照片可能不夠吸引，游說投訴人額外購買價值$25,000的專業攝影套餐，提高成功會面機會。投訴人拒絕，並要求取消會籍及退回部分費用，但A公司一直未有回應，投訴人於是向消委會投訴。

A公司電郵回覆消委會，表示已直接與投訴人商討和解方案，而投訴人亦未有再要求跟進。

個案二：會員制度及資訊含糊 有誤導之嫌

投訴人以$2,899購買B公司的交友配對服務一年會籍，顧問表示會按投訴人的資料及擇偶條件配對，每天會提供最多5位男會員的資料。起初一個月，B公司每天向投訴人推薦5位男會員。雖然投訴人接受約見，惜一直未能成功會面。及後，B公司提供的男會員數目明顯減少，甚或沒有附上照片，有些更不符其擇偶條件。

投訴人質疑B公司於網站標示擁有170,000位優質單身會員人數失實，並稱對未有提供照片的會員沒有信心，認為男會員質素未如理想，而且B公司職員沒有清晰闡明會員制度的限制，遂向消委會投訴，要求按比例退回未有使用的服務費用。

B公司辯稱網站所指的會員數目，包括所有東南亞會員與及過去10多年的會員總數，香港現有會員共約3,000人，其中男會員佔1,200人；近6成會員附有照片，一般亦會向客人解釋高級及基本會員的差別，基於公司有持續向投訴人傳送多名男會員資料，因此不會退款。對於懷疑B公司誤導會員數目方面，消委會建議投訴人可向海關求助。經數度調停，B公司最終願意提供解決方案讓投訴人繼續使用服務，消委會代為轉達後，投訴人未有再要求跟進個案。

個案三：網上條款未明 擅自續約繳收會費

投訴人於網上支付三個月試用費$888，使用C公司的情侶配對服務，在配對諮詢期間，C公司職員表示投訴人購買的只是基本網上會員，獲推薦配對的對象數目有限，未必可與心儀的女會員單獨會面交流，職員游說投訴人額外付$6,000升級會籍，並保證1年內可約見8位女會員，投訴人對服務滿有信心並接受會籍升級。

不過，C公司透過手機程式向投訴人介紹的女會員資料無論在年齡或婚姻狀況方面都不符其擇偶要求。三個月後，C公司再次從其信用卡扣取$888，投訴人不滿成為高級會員仍要支付網上會員基本服務的費用，惟C公司指網站已載明自動續會條款，而且投訴人在網上登記時已接受有關條文，因而拒絕退款。

投訴人向消委會投訴，指有關條款置於「常見問題」內，根本不易察覺，認為C公司自動續會的做法不恰當，要求退回餘下半年$3,000會費，及$888網上續會費用。經消委會調停後，C公司同意取消服務，在減去部分費用後退回餘額，個案得以解決。

一般來說，交友配對公司只可保證提供配對的對象人數，但要促成會面甚至交往，則需視乎配對雙方的意願，消費者不應盡信服務聲稱的「成功率」及抱有過高期望。於選用交友配對會籍時，消費者應參考以下建議：

- 不同交友網站對於會員制度及等級劃分有所不同，付款前應先參閱有關會籍時限、終止會籍方法，以及會否自動續會等條款；

- 商號或會藉詞推銷聲稱有助提高配對機會的服務，例如攝影套餐等，應審慎考慮其實際成效及價格是否物有所值；

- 不應只依賴此類平台結識異性，應積極參加其他社交活動，擴闊生活圈子。

消費者委員會保留所有關於《選擇》月刊及網上《選擇》的權利（包括版權）。