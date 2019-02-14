上門護理收費條款差異大 慎選合資格人員確保服務質素

家中有需要特別護理的長期病患者或長者，而家人又未有足夠時間及醫護常識照顧其起居及護理需要，除遷入院舍外，亦可考慮僱用上門護理服務。消費者委員會的調查發現，12間提供醫護及日常護理的公司，其服務種類繁多，服務範圍、覆蓋地區，以至收費等，都有很大差別，而且收費差異與該中介公司屬社企或私人機構並無直接關係；選取相關服務前，消費者需留意提供服務的人員，例如註冊護士、登記護士、物理治療師等，是否具備相關專業資格，才能提供針對性的護理服務，把握病者康復的關鍵時間。

消委會向26間提供上門護理服務中介公司發出問卷，查詢服務詳情及收費，有12間回覆，當中包括4間私營機構和8間自負盈虧的社企或慈善機構。

回覆查詢的機構中，有6間提供專門針對中風患者的護理服務，有4間則設有骨折後的護理，另有4間提供認知障礙症的護理服務。調查亦發現，有4間公司須醫生轉介才可預約服務和有3間公司會先安排家訪才訂出合適的護理方案，消費者應按病患者需要慎選服務機構。

各公司主要以提供服務人員的資歷及服務時數計算收費，包括註冊護士、登記護士、物理治療師、職業治療師、保健員及起居照顧員等，以每小時為收費單位計算，也有個別服務設有最少服務時數，由半小時至4小時不等。收費差距最大的是由物理治療師提供的服務，有9間公司提供相關服務，每小時的收費由$500至$2,500不等，相差達4倍。

如只須清洗傷口等較簡單的護理服務，可選擇由保健員提供服務，調查的12間公司中，有11間都有提供此服務，收費由每小時$100至$320不等，相差逾2倍，全部設有最低服務時數，7間為每次最少2小時，2間為最少3小時及2間最少4小時。

消費者亦要留意，即使選用同一級別的服務員，每間機構提供的服務範圍亦有不同。在調查的12間公司中， 大部份護理員/起居照顧員均有照顧個人衛生，如協助洗澡及更換尿片等。其中，2間機構分別有列明家居清潔及關懷情緒等額外服務。至於傷口護理、處理尿袋/便袋、胃喉餵食等，大部份機構均要求選用保健員計劃才可提供此類服務。但是，消費者亦要留意，個別保健員所受的訓練或專業技能或有不同。消費者選用服務前，必須先仔細查詢及評估，以確定適切的服務範圍。

調查亦顯示，各種收費的高低與提供服務的機構性質，即該公司是否私營機構或社企並無直接關係。以由註冊護士提供服務為例，私營機構的收費由每小時$200至$500不等，社企及慈善機構則需要$520至$1,000不等；至於物理治療師的收費，私營機構收費每小時可高達$2,500，相反社企及慈善機構則最高收費$1,800。

至於收費的方式，11間公司都接受逐次收費，其中5間更設有套餐服務，套餐有效期由一個半月至六個月不等，套餐的平均每小時收費一般會較逐次收費為低。

消費者亦須留意，12間公司都會因為特別的工作地區或日子而徵收附加費，如居所位置偏遠，4間公司的附加收費由每次$30至$100不等，亦有2間公司會收取相當於提供服務人員的1小時收費作附加費。如於農曆新年或星期日等假期需要服務，有4間公司會收取雙倍價錢。

另外，各公司提供的服務項目雖然大致相同，但可能細節各異，例如有7間公司註明有提供註冊護士或登記護士上門護理，但只有5間註明會提供藥物注射服務，4間註明提供俗稱洗肚的腹膜透析。

消費者選用上門護理服務時應注意的事項：

如僱用專業人員例如護士、物理治療師及職業治療師等，應留意機構派出的人員是否具備有關的專業資格；

部分機構的服務只覆蓋部份地區，至於服務時間，有些於星期六或星期日不設服務，不過亦有機構提供每天24小時的服務；

消費者應留意惡劣天氣下的服務條款，各機構的機制各異，包括照常服務但要收取附加費、取消而不收費或取消但需要收費；

服務輪候時間各有不同，由最短2小時前預約至最長2星期不等，如消費者確定使用服務的時間，應及早預約

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