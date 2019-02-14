高球保險計劃條款參差 投保前宜小心選擇

高爾夫球是目前唯一設有專門保險的運動項目，業餘球手或因疏於練習或不熟悉場地，容易令身體受傷，甚或傷及其他人而引起法律責任及賠償。消費者委員會檢視12個高球保險計劃，發現保費相差逾2倍，而且各計劃在投保年齡、不受保項目、索償條件等，都有不同限制，甚或加入自負額。消委會建議選擇計劃時，應仔細了解保障項目，衡量是否切合自身需要。

消委會搜集並分析了9間保險公司共12個高球保險計劃的資料，發現個人保險年費由$300至$980不等，而其中7個設有家庭計劃，年費由$510至多$1,680不等，雖然年費不算高昂，亦可相差超過2倍。

研究顯示，全部保險計劃都提供第三者責任保障（俗稱第三保），保額由$300萬至$1,000萬不等，因應所繳保費而有所不同。當中有5個計劃的第三保，投保人須自行承擔每宗$500至$1,000不等的索償自負額，保險公司僅賠償自負額以外的責任。

打高爾夫球的危險性主要是身體受傷，尤其於手、手腕、肩膊、腰及背，所以提供醫療費用保障的計劃，對消費者而言，保障會較全面。全部計劃亦會因應受保人在球場內因意外而導致死亡或肢體傷殘等情況，提供不同程度的個人意外賠償額。然而，當中只有7個計劃會提供醫療費用保障，包括每年$5,000至$10,000的住院或門診醫療費用，以及住院現金，較著重醫療保障的消費者要留神。

12個高球保險計劃在年齡方面均設有不同限制，除2個未設最低投保年齡外，有8個將年齡下限設為18歲，而餘下2個則以12及16歲為下限；此外，有10個計劃將投保年齡上限設為65、70及75歲，另有1個計劃列明66歲或以上的受保人只會獲半額賠償。

如要選購家庭保障計劃，消費者更須細閱有關限制，例如受保的家人須與受保人同住，而且只保障3至17歲和由父母供養的未婚子女等；在個人意外賠償方面，除一個計劃外，其他計劃對受保人子女的賠償額是受保人所享有保障的一半或甚至1/10，金額由$30,000至$100,000不等，對於保障額是否足夠，消費者宜詳細評估。

全部計劃都涵蓋高球用具及一般個人財物在球場內意外損毁的保障。高球用具的保額由$15,000至$40,000不等，每件用具的保障上限為$1,500至$5,000。消費者要注意，由於高球用具屬消耗品，故有1個計劃列明保障不包括基本使用的球桿、3個計劃則不包括高球；此外，3個計劃會定明不同類型球桿的賠償額，例如每枝木桿可獲賠償$2,000至$5,000，每枝鐵桿賠償$1,000至$2,500。

至於個人財物的保額，每年最高賠償額由$5,000至$20,000，而每件物品的保障上限為$1,000至$3,000，不過現金、信用卡、手提電話，以至手錶、珠寶、電腦和攝影機等，普遍都不受保障。

按高球的傳統習俗，「一桿入洞」的球手須到球場會所宴請所有在場人士祝捷，因而衍生「一桿入洞」保障，為投保人分擔花費。是次調查發現，全部計劃均為受保人提供「一桿入洞」保障，其中4個計劃提供直接現金獎賞，8個會以「實報實銷」形式支付祝捷費用，其中3個計劃不設全年上限，但每次的賠償上限為$3,000至$5,000；其餘5個計劃限定每年賠償上限為$15,000至$30,000，每次賠償上限則介乎$3,000至$10,000。更有1個計劃會視乎受保人索償次數而提高保障，由首次打出的$3,000至$5,000，調高至第3次打出的$7,000至$8,000。

不過，部分計劃對「一桿入洞」賠償設下場地的限制，例如規定球場須有65桿或以上，或要求相關球會有18球洞或標準桿數多於68或72桿。同樣地，舉行祝捷地點及時間亦有一定限制，例如只限打出「一桿入洞」後7日或30日內，於相關球場會所內消費等。

除2個計劃不保障於北韓、越南、寮國及柬埔寨打球時發生的事故外，其餘計劃都提供全球保障。消委會指，不少旅遊保險的保障，亦包括在外地打高球時引起的意外或個人法律責任，消費者應衡量是否有需要購買額外的高球保險。

消費者購買高球保險時，應注意以下事項﹕

- 比較計劃的保障項目、賠償額、保費及自負額之餘，亦應瞭解保單條文所列的不保事項及物件﹔

- 如欲購買家庭計劃，應考慮提供予子女的保障項目及賠償額是否足夠；

- 如出外打高球，最好帶備保險公司的聯絡或查詢電話，萬一出現可能要索償的情況，可即時查詢程序及所需文件，盡早作出準備。

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