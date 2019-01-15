數據漫遊日費差異可達9倍 慎防自動開啟漫遊功能招損失

新年將至，消費者外遊時，都會選用數據漫遊服務，如Wi-Fi蛋、預付卡或以定額收費的數據漫遊計劃，而一些定額收費的計劃價格吸引、購買容易、使用也方便，甚得消費者歡迎。消費者委員會檢視定額收費數據漫遊計劃，發現除收費差異懸殊外，不同計劃在釐定收費時對同日過境不同國家是否需要重新按日收費，以至對使用數據漫遊「一日」的定義均不盡相同，消費者容易混淆；而且，部分計劃會預設啟用漫遊功能，在離港途中會自動使用漫遊服務和開始收費；此外，即使消費者已選購漫遊服務，外遊時手機網絡亦有機會自動「跳網」至其他訊號較強的非指定網絡，最終導致天價賬單。

消委會建議，外遊時消費者應將手機設定為「手動」選擇網絡，若毋須使用漫遊服務時，應將手機轉至「飛行模式」，並關閉流動數據及漫遊服務功能，以免招致不必要的損失。

是次調查涵蓋7間流動服務營辦商共79個定額收費數據漫遊計劃，當中28個按使用日數定額收費，30個屬預先購買或申請指定日數的計劃；餘下21個為需簽約12至36個月的月費計劃。

調查發現，即使同類日費漫遊計劃，其收費差異也相當大，例如適用於内地的日費計劃，收費介乎$20至$198，相差近9倍；雖然最貴（$198）的2個計劃提供無限數據，但日費只須$48的計劃同樣提供無限數據，並且同日往返內地及澳門亦不另收費。

7個適用於歐洲的漫遊日費計劃，收費介乎$60至$198，相差亦達2.3倍；而且5個收取最高價格（$198）的計劃中，僅1個於同日往返歐洲各國只收取1次費用；另1個最多收取2次日費；餘下的3個會於每次過境都按「新的一日」收取費用，値得消費者審慎選擇。

30個預先購買或申請指定日數的計劃，雖然價錢比直接使用「定額日費計劃」低，每日平均費用可低至$8.5至最高$57.6，惟此類計劃均設使用期限及數據使用量上限。其中5個計劃需於申請後30日內啟用，並按已選取的計劃收費，逾期會被自動取消；其餘計劃亦須於1年內或於下一個3月31日或之前使用。同時消費者需注意，除非已事先登記「定額日費計劃」，當用畢「數據漫遊組合」內所有預訂日數後，其中26個計劃會按標準收費計算隨後的漫遊數據用量，因此消費者應時刻留意使用情況。

選擇日費計劃，除比較價錢、數據用量及使用期限外，消費者更應留意各計劃對每「一日」的定義。調查發現，各計劃對如何界定「一日」至少有4種不同定義：一般由開始使用服務起計算，直至當日23:59為一日；有的會按當地時間計算；也有的按當地首都時間計算，例如消費者外遊溫哥華，日費會以渥太華時間計算，外遊在峇里，則會用雅加達時間計算日費；甚或按本港時間計算，做法混亂，徒然增加消費者計算日費計劃的難度。消委會指有個別計劃會由使用起計的24小時定為一日，做法相對簡單易明，値得各營辦商仿效。

是次調查的流動服務營辦商中，只有2間提供月費形式的數據漫遊服務，分別為期12個月至36個月的月費計劃，適合經常離港的用戶使用。對於偶爾外遊的消費者，在登記定額收費數據漫遊服務計劃時，應細閱計劃內容，避免誤選承諾期較長的月費計劃。

消費者仍需注意於本地郊遊時，部分路線或會因為接近內地邊境，令已啟用漫遊功能的流動裝置自動連接內地邊境的網絡，而被收取數據漫遊服務收費。消委會表示，曾有消費者在港郊遊時，被收取漫遊費用，建議用戶如非外遊，應長期關閉數據漫遊功能，並留意月費賬單，以免被無故收取費用。

購買或申請這類漫遊數據計劃，一般只要在網站或手機應用程式內，完成簡單的一、兩個步驟便可，消費者不應因此而掉以輕心，確認前必須細閱服務條款，並確定收費細則和有效期限等合符個人需要，完成後亦要保留相關單據及螢幕截圖以作為憑證。另外，消費者選購數據漫遊定額計劃時，應留意定額日費計劃的開始及結束時間、所有目的地的收費是否相同，以及計劃是否只適用於某一指定網絡；若選用預付式服務計劃時，消費者應避免一次過預繳過多金額及留意服務期限。

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