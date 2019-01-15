58款餅卷全屬高糖或高脂食物 近9成含基因致癌物 6成標籤誤差超出規定

農曆新年將至，曲奇、蛋卷、杏仁條和甜酥餅，都是不少人拜年賀禮的首選，但要選擇既美味又健康的食品，或要多花心思。消費者委員會測試市面上58款曲奇及甜酥餅樣本，結果發現全屬「高糖」或「高脂」食物，同時屬高糖及高脂肪亦達46款；另外近9成樣本（51款）檢出基因致癌物；此外，46款附營養標籤的樣本中， 29款檢測出的營養素含量，跟標籤的差距超出規定的容忍限，最嚴重1款檢出的糖含量，與標示相差達210%，消委會已將所有檢測結果轉交食物安全中心（食安中心）跟進。

消委會強調，食物安全和健康是消費者至為重要的權益，促請生產商改良制作配方，以減少食品中的污染物，或使用防腐劑及抗氧化劑的分量，同時引入低糖、低脂或高纖等食材，讓消費者就餅卷類食品有健康的選擇。另外，準確無誤的營養標籤是消費者的重要資訊，錯誤的標示，對患有糖尿病及心臟病等長期病患者的健康影響尤甚，生產商必須正視標籤內容的準確性，並從速糾正錯誤，以保障消費者的健康。

是次測試58款曲奇及甜酥餅，包括46款附有營養標籤的預先包裝樣本，及12款屬非預先包裝或獲豁免營養標籤的預先包裝樣本，當中8款為蝴蝶酥／千層酥、3款杏仁條、9款蛋卷、9款牛油曲奇、11款朱古力味曲奇及18款其他口味的曲奇。測試項目包括樣本的防腐劑、抗氧化劑及污染物的含量，以及其營養素含量，並比較樣本上營養標籤的準確度。

多款樣本含3種污染物

安全測試包括檢測樣本是否含有污染物環氧丙醇（glycidol）、丙烯酰胺（acrylamide）及氯丙二醇（3-MCPD）。環氧丙醇及丙烯酰胺屬基因致癌物，聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會指，不能為該等物質釐定安全攝取量，建議攝入愈少愈好。香港及食品法典委員會沒有訂定該兩種污染物在食物中的最高限量。

測試發現有40款樣本檢出環氧丙醇，含量介乎每公斤3.4至1,900微克，該污染物是油脂在高溫精煉加工而形成，並以縮水甘油脂（glycidyl esters，GE）的形式存在於油脂中。另有42款樣本檢出丙烯酰胺，含量介乎每公斤32至340微克。

另外，有35款樣本檢出氯丙二醇，含量差距很大，介乎每公斤11至780微克。目前香港法例未有規管食物中的氯丙二醇含量，若根據歐洲食品安全局建議，按人體體重計算氯丙二醇的每日容許攝入量，每日容許攝入量為每公斤體重2微克，即一名60公斤的成年人，每日攝取量不應多於120微克，以是次氯丙二醇含量最高的蝴蝶酥樣本計算（每公斤含780微克），進食154克（按樣本分量計，相等於20塊），就會超出建議指標。

測試結果顯示，58款樣本中，只有7款完全不含上述3款污染物。環氧丙醇及氯丙二醇含量較高的樣本，多數含起酥油或精煉植物油，而不含該2款污染物或含量較少的樣本，則以牛油作為油脂配料，消費者可於選購時留意。

另外，污染物的攝入量除了與食品中的含量有關，進食的分量亦是主要的影響因素之一，因此消費者應保持均衡飲食，避免因偏食而進食大量污染物含量高的食物。

46款樣本同屬高糖高脂

是次測試亦包括檢測各樣本的營養素含量，並比對營養標籤上的數值是否準確。根據食安中心的「購物指南卡」的定義，58款樣本全屬「高糖」或「高脂肪」食物，其中48款屬「高糖」食物（即每100克固體食物含超過15克糖），另外56款可界定為「高脂肪」食物（即每100克固體食物含超過20克總脂肪），既高糖又高脂的亦多達46款。至於鈉含量則沒有樣本達到高鈉的標準，只有1款蝴蝶酥樣本每100克含580毫克鈉，接近「高鈉」定義（即每100克固體食物含超過600毫克），不過該蝴蝶酥樣本每塊重量只有8.3克，進食一件只攝取約45毫克鈉，但消費者仍需留意食用量，不宜過多。

樣本之間的營養素含量的差距頗大，其中糖含量最低的附有營養標籤的預先包裝樣本為每100克含11.4克糖，最高的樣本則達43.3克，相差約為2.7倍，即使以相同種類的樣本比較，亦有一定差距。以附有營養標籤的預先包裝蝴蝶酥／千層酥樣本為例，最低及最高糖含量分別為每100克含12.1克及24.2克，兩者相差達1倍，反映生產商有減少用糖的空間。

29款樣本營養標籤誤差不符規定

以檢測營養素含量的結果，比對46款附有營養標籤的預先包裝樣本，發現逾6成（29款）樣本所標示的營養素含量，不但跟測試結果有差距，而且兩者的差距超出食安中心《營養標籤及營養聲稱技術指引》規定的容許限。其中1款樣本更沒有按法例要求標示能量值，9款的糖含量、14款的鈉含量、7款的飽和脂肪酸含量，及8款的反式脂肪酸含量，超出標籤所列出數值2成以上，不符指引規定。

當中差距最嚴重的是1款曲奇樣本的糖含量，其標籤標示每100克含7.3克糖，但測試結果則顯示高達22.6克，兩者相差210%。另有1款曲奇樣本的標籤標示每100克含75毫克鈉，但測試結果則顯示達170毫克，相差127%。此外，有1款乾果曲奇樣本的糖、鈉、飽和脂肪酸，以及反式脂肪酸的差距都超出規定的容許限，差距分別為27.9%（糖）、51.1%（鈉）、43.8%（飽和脂肪酸）及200%（反式脂肪酸）。

安全測試亦檢測樣本是否含有8種防腐劑及抗氧化劑，結果發現13款樣本含有關添加劑，全部樣本都沒有超出法例上限，但其中7款附有營養標籤的樣本，未有在標籤中標示含有該成分，做法並不理想。

是次測試結果明顯反映業界不論在選取材料、焗製配方、生產過程和品質監控等多方面，有極大改進空間。消費者選購及食用曲奇和甜酥餅時，還須留意以下重點：

- 除留意包裝上的產品描述、配料及營養標籤，還須確保產品沒有過期；

- 存放曲奇和甜酥餅在陰涼位置，避免陽光直射，食用後應盡快將包裝密封，以免受潮；

- 保持均衡飲食，減低因偏食而攝入大量污染物的機會，同時亦須避免攝入過量糖、鈉和飽和脂肪酸等營養素。

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