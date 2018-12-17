23款香水檢出至少10種香料致敏物質 慎閱標籤減低致敏風險

香水發出迷人香氣，包裝精美，除了自用，亦是送禮佳品。不過消費者委員會測試市面上55款香水的安全程度，發現全部樣本檢出最少4種香料致敏物質，當中23款更檢出多達10種或以上的香料致敏物質；另外，有37款樣本檢出不同種類和濃度的人造麝香物質，11款樣本檢出塑化劑DEP。消委會提醒，不少香水的成分列表，都有標示所含的香料致敏物質，消費者應慎閱產品標籤，有助減低皮膚過敏的風險。

是次測試的55款香水，每瓶售價由$48至$1,775，若以每毫升計算，則由$0.5至$27，其中28款聲稱為淡香精（Eau de Parfum，簡稱EDP）、23款為淡香水（Eau de Toilette，簡稱EDT），其餘4款則為古龍水（Eau de Cologne，簡稱cologne或EDC）。測試中檢出最多種類（15種）香料致敏物質的，是一款淡香精，每瓶售價為$1,350，每瓶價格在樣本中位列第三高；至於驗出致敏物質的濃度總量最高的（5.35%），是一款淡香精，其售價為$1,775，乃每瓶售價最昂貴的測試樣本。

香料致敏物質

香料是香水的主要原料，是次測試參考歐盟的《化妝品條例》，檢測樣本是否含有條例列明的26種香料致敏物質。在當地，若產品含有該等物質並超過特定水平（駐留類化妝品0.001%），必須在產品的成分標籤上列出所含香料致敏物質名稱。是次測試結果顯示，全部樣本均檢出4至15種香料致敏物質，當中23款更檢出含有10種或以上的香料致敏物質。至於檢出的致敏物質濃度總量，由0.17%至最高5.35%。濃度總量相對較高（達3%或以上）的樣本有6款，包括4款淡香精和2款淡香水。總量低於1%的有18款，包括9款淡香水，5款淡香精和4款古龍水。

消委會提醒，對香料物質容易產生過敏反應的人士，除留意致敏物質的濃度總量外，亦要留意致敏物質本身及其衍生物的致敏性。每種香料成分可能由多種化學物質組合而成，部分人在接觸後或會出現短暫泛紅、痕癢和皮膚刺激，但少數人更有機會出現接觸性過敏反應，產生紅斑、腫脹等較嚴重反應，消費者需留意噴灑香水後皮膚的反應，如有不良影響要考慮是否繼續使用。

去年8月，歐盟就《化妝品條例》已提出修訂，要求所有在歐盟地區出售的化妝品，於2021年8月起一律禁止銷售含HICC（新鈴蘭醛）、氯化苔黑醛和苔黑醛3種高致敏物。測試發現，17款樣本檢出HICC，歐盟消費者安全科學委員會建議，HICC不應用於製造消費品，更指化妝品的HICC濃度，即使低至0.02%，仍不可視作安全和不致敏，是次檢出該物質的樣本中，有15款的HICC濃度均高於0.02%。

測試結果亦顯示，全部樣本均含有同屬香料致敏物質的檸檬烯和/或芳樟醇，儘管這兩種物質的致敏性不算高，但當接觸空氣經過氧化，可能會成為要特別關注的致敏物質，不能掉以輕心。

26款樣本檢出已確認的接觸性致敏香料成分BMHCA，當中5款的濃度較高，基於歐盟消費者安全科學委員會認為BMHCA用於駐留或沖洗式的化妝品都不算安全，估計歐盟將來有機會就BMHCA在化妝品中的使用作出更新甚至修訂。

人造麝香

另外，人造麝香物質普遍採用於香水的原料，作為香水產品中的基調，亦可輔助其他香料散發香氣。測試中37款樣本檢出不同種類和濃度的人造麝香，包括酮麝香及2款多環麝香：佳樂麝香和吐納麝香。其中酮麝香及吐納麝香含量符合內地及歐盟規定。

由於酮麝香和多環麝香等人造麝香物質難以被降解，可能長時間存在於自然環境中，加上有研究指使用香水與人體血液中的人造麝香濃度有關，而這些物質廣泛應用於消費品中，對嬰幼兒會否造成健康影響仍有待研究。

塑化劑

除香料致敏物質外，測試另發現11款樣本檢出塑化劑DEP，檢出量由0.00086%至1.1%不等。消費者若長期或經常使用香水，並習慣大面積使用添加香味的身體護理產品，便要特別留意香水中的DEP含量。

是次全部樣本均沒有檢出游離甲醛、水銀、砷、鎘和鎳等重金屬物質，情況令人滿意。測試中，雖然發現有1款樣本檢出鉛，另1款樣本檢出甲醇，但檢出量均遠低於內地《化妝品安全技術規範》的規定，正常使用下，引致健康風險的機會極微。

消費者在揀選及使用香水時，應留意以下提示：

- 先試用心儀香水產品的樣本，如出現過敏反應或不適，應立即停用；

- 皮膚較易產生不良反應人士，可考慮噴在衣物上，但要留意衣服的顏色和物料是否合用；

- 濕疹患者、計劃懷孕、孕婦或正值餵哺母乳的婦女，以及家中有嬰幼兒的家庭成員，應暫時避免使用香水；

- 噴灑香水時盡量避開食物、飲品和食具，以免造成污染；

- 切勿將香水噴向面部和眼睛，並應在空氣流通的地方使用，避免接近火源；

- 若預料會在戶外長時間曝曬，應避免將香水噴在外露的皮膚，以免產生光化學反應，導致皮膚炎或產生色素。

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