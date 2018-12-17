電子煙及新煙草產品進駐商場難規管 從速落實全面禁制保健康

「吸煙危害健康」，人人皆知。可是，近年電子煙卻以「幫助戒煙」和「不會上癮」等名目作幌子，引進不同口味，更配合精美包裝和吸食用具，將吸食電子煙塑造成時尚潮流，吸引年青人吸食。消費者委員會高度關注電子煙對消費者，特別是年青人的影響，憂慮將有更多消費者墮入電子煙的「糖衣陷阱」，這不但令本港已呈下跌的吸煙人口比率死灰復燃，更可能出現吸煙年輕化的趨勢。消委會促請政府和立法會盡快落實全面禁止電子煙和加熱煙等新煙草產品的法例，禁止入口、製造、銷售、分發和宣傳電子煙及其他新型吸煙產品，以保護下一代免受煙害。

消委會上月派員到灣仔、銅鑼灣、旺角、油麻地及深水埗5個地區，一共20個主要售賣年青人潮流玩意、手機或電腦等產品的商場調查電子煙或加熱煙的銷售情況，發現當中有半數商場的部分店舖，均有電子煙或加熱煙吸食工具產品出售。其中1個較小型商場的44間店舖中，有超過1成（5間）出售該類產品。在餘下的9個商場中，售賣電子煙或加熱煙吸食工具的店舖比例則約為0.5%至5.7%。

調查發現，部分店舖更有自家網站或社交媒體，方便消費者網上訂購。有店員向消委會職員表示，在其網站有較多及較齊全的電子煙資料。消費者選取產品型號後，只要致電店舖訂購，貨到後即可到店付款取貨。這類銷售模式，不但方便年青人選購，同時亦較隱蔽，毋須將大量產品擺放在店舖內，對打擊銷售電子煙和禁煙等工作容易構成障礙。

根據香港吸煙與健康委員會的資料，在本港有專門店供消費者在店內「試吸」電子煙，這除可能違反《吸煙（公眾衞生）條例》外，更大大增加年青人接觸和吸食電子煙的機會。消委會警告，無論本地或外地的醫學報告均指出，電子煙或加熱煙，都可釋出不同的有害物質，危害身體健康，近年亦有多項外地的研究質疑電子煙的「戒煙」成效。

按《藥劑業及毒藥條例》規定，含尼古丁的電子煙或煙油必須註冊為藥物，並且必須符合安全、素質和效能方面的要求。有關銷售商或批發商亦必須以及獲得香港藥劑業及毒藥管理局的註冊才可管有或銷售。但根據紀錄，現時香港並沒有含尼古丁的電子煙或煙油產品獲註冊為藥劑製品。換言之，市面上含尼古丁成分的電子煙都屬違法。

而根據《應課稅品條例》，煙草（包括含煙草成分的產品）屬應課稅品，在本港售賣的煙草產品，須按《吸煙（公眾衞生）條例》的規定，於零售盛器以訂明的式樣和方式展示健康忠告。

電子煙及加熱煙同樣釋出有害物質

縱使有煙草商聲稱，無論是電子煙或加熱煙，對身體的影響均較傳統煙為低，然而有本地研究顯示，可從電子煙的煙油檢出甲醛、重金屬、尼古丁等有害物質。此外，外地亦有研究顯示不同電子煙品牌和煙油產品的尼古丁濃度差異甚大，部分聲稱不含尼古丁的電子煙產品，竟被檢出含尼古丁，亦有標示尼古丁強度一樣的產品，但實際的尼古丁濃度可相差3倍。

儘管加熱煙外型包裝時尚，但原理仍是以內置加熱器，加熱類似傳統捲煙的煙枝，在毋須燃燒的情況下，亦可釋出含有可成癮的尼古丁等有害物質的煙霧。煙商所聲稱的加熱煙因在較低溫度下加熱，釋放的有害物質會較傳統捲煙少，和對吸食者的健康影響相對較小，到底是否屬實，仍有待研究。

部分加熱煙可釋出的有毒或致癌物質例如PAH，並無安全水平可參考，無論攝入多少，仍屬有害。韓國食品藥品安全部在2018年較早前曾發表報告，顯示加熱煙釋出的焦油與傳統煙相若，研究亦發現加熱煙產品的尼古丁含量與傳統煙亦相近，而且會釋出煙草中常見的致癌物。

另外，加熱煙未必能為吸煙人士帶來等同吸食傳統煙一樣的滿足感，令吸食加熱煙人士或會傾向增加吸食數量，以致尼古丁的總暴露值也會相應增加。

近年亦有研究顯示，電子煙的高溫可產生一種新形式的甲醛，結合電子煙中其他粒子，在肺部沉積而影響健康的問題較氣態甲醛更甚。電子煙裝置內的加熱線圈更可能是釋出重金屬的源頭。有研究顯示電子煙釋出的銅較傳統煙高6倍；吸食電子煙後，室內空氣中的鋁更會升高2倍。

消委會強調，目前並無任何科學研究證明吸食電子煙或加熱煙能有效幫助煙民戒煙，但已有不同研究顯示，吸食電子煙1年後，大多數煙民並沒有大幅減少吸食傳統煙的數量。消委會呼籲吸煙人士若要保障健康，必須完全戒煙，或在專業醫護人員指導下，選用已註冊並獲證明安全有效的戒煙產品，例如尼古丁口香糖、含片及貼片等。

現時全球已有約30個國家或地區全面禁止出售電子煙，當中包括新加坡、泰國、巴西及澳門等地。消委會促請政府盡早落實全面禁止電子煙及其他新型吸煙產品，同時加強年青人的反吸煙教育，確保下一代不受這些新煙草產品的「入門效應」影響，冒上成為煙民的風險。

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