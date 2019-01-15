智能手錶估算不同運動數據偏差大 消費者只宜作參考

健康的生活方式是保持強健體魄的關鍵，不少消費者會配載智能手錶或運動手環，記錄每日的運動量，甚至計算卡路里消耗等。消費者委員會參與的測試發現，對比專業量測器材的數據，智能手錶及運動手環所估算的運動數據準確度偏低，例如步數及距離數據的誤差達60%，熱量消耗更偏差達88%。消費者應切記，智能手錶及運動手環非專業量測儀器，所提供的運動數據只屬估算數値，只適宜作為粗略參考用途。

智能手錶及運動手環是透過內置感應器，收集佩載者的動作資料，再經估算得出所謂的運動數據，包括步數、距離、熱量消耗、心率等；也會通過GPS衛星定位測距，甚至量測海拔高度和變動。

測試由國際消費者研究及試驗組織統籌，消委會發布其中20款香港有售樣本的結果，包括17款售價由$479至$6,090的智能手錶，以及3款售價由$219至$1,298的運動手環，總評由3分至4.5分。測試項目包括運動數據、智能功能、使用方便程度、應用程式、電池表現及功能多元性。

測試將手錶、手環的估算運動數據與專業量測器材的數據作比對，結果發現9款樣本所估算的步行步數偏差達11%至49%，表現最差的乃售價最昂貴的樣本；而估算的模擬日常生活步數，則有12款樣本偏差達14%至46%。至於各樣本所估算的跑步步數均尚算準確，僅1款的估算値偏差達18%。

在比對各樣本所估算經步行、跑步、踏單車及日常生活所消耗卡路里數據的準確度時，沒有樣本在所有估算熱量消耗的偏差低於10%。20款樣本中，有3款在估算踏單車熱量消耗的偏差高達87%及88%，只有1款樣本在估算步行熱量消耗，以及2款樣本在估算日常生活熱量消耗的偏差不超過10%。

測試特別選擇包含迂迴路段及一些未能接收GPS衛星訊號的路段，結果發現有1款樣本估算跑步距離偏差達42%，而另1款樣本估算步行距離偏差更高達60%，樣本中只有5款的估算步行距離及跑步距離的偏差均不超過10%。

13款可量測高度變動的樣本中，有2款的偏差超過35%，僅4款的偏差不超過5%；在13款具有GPS衛星定位測距功能的樣本中，更有1款的定位偏差高達55%。

消費者應注意，在空曠地方使用GPS衛星訊號無疑能作準確定位，但若以GPS測距，或會受迂迴路線，及裝置追縱定位的頻密度影響，而引致較大偏差。

除估算運動數據的準確度外，電池表現亦值得消費者關注，測試發現各樣本充電至全滿所需時間由1.4至3.2小時不等，相差1倍；充滿電可使用時間更相差達9倍，由29小時至294小時不等；其中電池耐力只能持續1天的樣本，需要充電2小時才達全滿，時常配戴智能手錶的消費者須加以留意。

此外，各樣本在功能多元性以及智能功能方面的表現則較理想，於即時通訊方面，所有樣本在接收短訊或訊息後，都能發出清晰的震動提示，惟全部樣本均未能就社交媒體Facebook的信息發出有效提示。

消費者於選購智能手錶及運動手環時，應留意這類新穎多功能的手錶及手環並非精密量測儀器，所顯示的只屬估算數據，消費者如需收集數據作健康評估，應請教專業醫護人士。

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