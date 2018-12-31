新一年的5個健康飲食秘訣！
2018年12月31日 年月日
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- 均衡飲食：
在日常飲食中，盡可能選擇全麥食品，例如未加工的粟米、小米、燕麥、小麥和糙米，它們富含纖維，令你感覺更飽滿；另外，少吃零食、多吃蔬菜，無鹽堅果和新鮮水果。
- 減鹽：
(鈉)會令血壓升高，容易導致心臟病和中風。少鹽技巧：
- 烹飪時，盡量減少使用鹽，咸醬和調味品；
- 避免食用鈉含量高零食，多選擇新鮮的健康零食而非加工食品；
- 使用罐裝或預先包裝堅果和水果，選擇不添加鹽和糖的產品；
- 味蕾可快速調整少鹽後的口味，令你嘗到食物中更多的味道；
- 檢查食物上的標籤，尋找鈉含量較低的產品。
- 減少使用高脂食物和油：
這類食物會增加肥胖，心臟病和中風的風險。工業生產的反式脂肪對健康最危險，會使患心臟病的風險增加近30％。減少攝入脂肪和油的技巧如下：
- 以大豆，粟米，紅花和向日葵的食油，代替黃油，豬油和酥油；
- 選擇白肉，如家禽和魚類，其脂肪含量低於紅肉，少吃加工肉；
- 烹飪時嘗試蒸或煮，而不是煎炸食物；
- 檢查標籤，避免食用含有工業生產的反式脂肪的加工、快速和油炸食品。它常見於人造黃油和酥油，以及預先包裝的零食，烘焙和油炸食品。
- 少糖：
“隱藏”糖的量。例如一罐蘇打水可以含有多達10茶匙的加糖！
減少糖攝入的技巧：
- 限制糖果和含糖飲料的攝入量，例如碳酸飲料，果汁和果汁飲料，以至能量和運動飲料；
- 選擇健康的新鮮零食而不是加工食品；
- 避免給兒童提供含糖食物。不應將鹽和糖，添加到2歲以下兒童的食品中。
- 避免飲酒：
飲酒過量或過於頻繁，不但傷肝，更會增加患癌症、心臟病和精神疾病的風險。世衞強調，即使少量酒精，仍能引致嚴重的健康問題。
- 少飲酒，最好完全不飲酒；
- 懷孕或餵哺母乳的婦女不應該喝酒；
- 駕駛，操作機器，或服用了藥物的人士，亦不應飲酒；
資料來源：世界衞生組織 (12/2018)
相關鏈結：https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/5-tips-for-a-healthy-diet-this-new-year